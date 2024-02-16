Как сообщает источник, клуб из Сербии был готов арендовать Маслова в текущее трансферное окно. Но Павел не стал рассматривать данный вариант. Отмечается, что защитник красно-белых продолжает поиск нового клуба.
Напомним, Маслов выступает за московский “Спартак” с 2018 года. Его действующее трудовое соглашение с красно-белыми истекает летом текущего года. В этом сезоне 23-летний российский защитник принял участие в трех матчах.
Источник: Metaratings
Metaratings: защитник “Спартака” Маслов отказался от перехода в клуб из Сербии
Футболист московского “Спартака” Павел Маслов отказался от переезда в чемпионат Сербии.
Фото: ФК "Спартак"