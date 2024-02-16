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Metaratings: защитник “Спартака” Маслов отказался от перехода в клуб из Сербии

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Футболист московского “Спартака” Павел Маслов отказался от переезда в чемпионат Сербии.
Фото: ФК "Спартак"
Как сообщает источник, клуб из Сербии был готов арендовать Маслова в текущее трансферное окно. Но Павел не стал рассматривать данный вариант. Отмечается, что защитник красно-белых продолжает поиск нового клуба.

Напомним, Маслов выступает за московский “Спартак” с 2018 года. Его действующее трудовое соглашение с красно-белыми истекает летом текущего года. В этом сезоне 23-летний российский защитник принял участие в трех матчах.

Источник: Metaratings


Спартак Россель Маслов
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