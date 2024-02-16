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Мор: думаю, что Лунев вернется в Россию, это будет повышение

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Бывший футболист “Спартака” Эдуард Мор высказался об игре российского голкипера Андрея Лунева за азербайджанский “Карабах”.
Фото: ФК "Карабах"
— Насколько я понимаю, Лунев поехал в “Карабах” именно играть в еврокубках. Думаю, что после удачной игры у него будут предложения от российских клубов. Думаю, что он вернется, это будет повышение.

Вчера, 15 февраля, “Карабах” в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сыграл в гостях против “Браги”. Команда из Азербайджана одержала победу со счетом 4:2. Голкипер Андрей Лунев отыграл весь матч.

Напомним, Андрей Лунев является футболистом “Карабаха” с августа 2023 года. Его действующее трудовое соглашение с клубом истекает июне.

Источник: “Матч ТВ”

Лунев Карабах Мор
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