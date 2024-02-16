"Говорили, что Денис может стать тренером. Болельщики "Спартака" на него взъелись, они и на меня, и на Мостового, и на Аленичева взъелись. Но Глушаков забивал много решающих голов в чемпионский год. Тот футболист был востребован, но время идет. Но как ветеран могу сказать, сегодня ты нужен клубу, а завтра — нет. Поэтому надо играть там, где будут платить деньги", - цитирует Ловчева "Матч ТВ".
В первой части текущего сезона Глушаков выступал за костромской "Спартак" и провел за него семь матчей и отметился одной голевой передачей. В январе полузащитник и клуб расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон. Денис находился в расположении "Ростова" на зимних сборах и принимал участие в товарищеских матчах, однако клуб не стал заключать с игроком контракт. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 37-летнего полузащитника в 300 тысяч евро. Ранее Глушаков выступал за "Спартак", "Локомотив", "Ахмат", "Химки" и "Пари НН".
Ловчев - о Глушакове: надо играть там, где будут платить деньги
Экс-игрок "Спартака" Евгений Ловчев высказался о Денисе Глушакове.
Фото: ФК "Ростов"