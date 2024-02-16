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Григорян: Личка - номер один в РПЛ по качеству тренировочного процесса

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Футбольный тренер Александр Григорян оценил уровень чешского наставника "Динамо" Марцела Лички.
Фото: "Чемпионат"
"Летний период был короткий, Личка искал варианты, команда готовилась. Позже "Динамо" начало показывать атакующий потенциал, но выглядело неубедительно в обороне. "Динамо" по потенциалу своих игроков ничем не уступает "Краснодару". Личка для меня - тренер номер один в РПЛ по качеству тренировочного процесса. Он сильнейший специалист методического подхода", - заявил Григорян.

Московское "Динамо" под руководством чешского специалиста Марцела Лички занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе "бело-голубых" 32 очка в 18-ти матчах чемпионата. Отставание от лидирующего по итогам первой части сезона "Краснодара" составляет 6 очков. Действующий чемпион России "Зенит" опережает "Динамо" на 4 очка.

Марцел Личка возглавляет "Динамо" с лета 2023-го года. В прошлом сезоне 46-летний специалист возглавлял "Оренбург".

Источник: "Матч ТВ"

Григорян Динамо Личка
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