"Я просил спортивного директора "Оренбурга" забрать Тюкавина в аренду. К сожалению, не получилось его забрать. Я следил за ним и за Захаряном три года, что я работаю в России. Для меня Тюкавин близок к званию лучшего нападающего РПЛ", - сказал Личка.
Чешский специалист Марцел Личка возглавил "Динамо" летом перед стартом текущего сезона. Ранее Личка работал в "Оренбурге" с августа 2020-го по июль 2023-го года. Перед стартом весенней части сезона московское "Динамо" занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Краснодара" на 6 очков.
Нападающий "бело-голубых" Константин Тюкавин отметился 8-ю забитыми мячами в первой части сезона и является 2-м в лучшим бомбардиром чемпионата России, уступая лише Матео Кассьерре из "Зенита".
Источник: "Матч ТВ"
Личка: я просил арендовать Тюкавина, когда был в "Оренбурге"
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка рассказал о желании работать с форвардом Константином Тюкавиным еще в бытность наставником "Оренбурга"
Фото: "СЭ"