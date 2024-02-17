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Быстров: не думаю, что Промес реально что-то покупал у каких-то дилеров и переправлял

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Экс-полузащитник «Спартака» Владимир Быстров поделился своими рассуждениями о деле по контрабанде наркотиков, по которому Квинси Промес был признан виновным.
Фото: "Матч ТВ"
Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров высказал свой комментарий относительно вынесения приговора Квинси Промесу в деле о контрабанде наркотиков в Нидерландах. По словам Быстрова, его удивило, что длительность расследования заняло 4 года и только в 2024 году Квинси признали виновным. Также Владимир отметил что при аресте Промеса его контракт со «Спартаком» буде аннулирован.

«Я не думаю, что Квинси идиот и реально что?то покупал у кого?то, у каких?то дилеров и переправлял. Для меня это бред какой?то», - передает слова Быстрова «Матч ТВ».

Спартак Быстров Промес
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