Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров высказал свой комментарий относительно вынесения приговора Квинси Промесу в деле о контрабанде наркотиков в Нидерландах. По словам Быстрова, его удивило, что длительность расследования заняло 4 года и только в 2024 году Квинси признали виновным. Также Владимир отметил что при аресте Промеса его контракт со «Спартаком» буде аннулирован.
«Я не думаю, что Квинси идиот и реально что?то покупал у кого?то, у каких?то дилеров и переправлял. Для меня это бред какой?то», - передает слова Быстрова «Матч ТВ».
Быстров: не думаю, что Промес реально что-то покупал у каких-то дилеров и переправлял
Экс-полузащитник «Спартака» Владимир Быстров поделился своими рассуждениями о деле по контрабанде наркотиков, по которому Квинси Промес был признан виновным.
Фото: "Матч ТВ"