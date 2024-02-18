Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала информацию о заработной плате футболиста «красно-белых» Кристофера Мартинса Перейры. Ранее журналист Иван Карпов в своих социальных сетях сообщил, что зарплата Перейры составляет 2.5 миллиона евро в год.
По словам Салиховой, ей понятны интересанты таких публикаций в телеграмме. При этом Зарема отметила, что не видела подобных сообщений о заработной плате Кейта Бальде, который все еще получает зарплату от «Спартака», и, по мнению Салиховой, от него никакой пользы.
«2,5 млн – зарплата Мартинса? Не смешите! Мы гуляли на свои и учитывали все затраты», - передает слова Салиховой Metaratings.
Зарема Салихова – о зарплате игрока "Спартака" Мартинса: мы гуляли за свои и учитывали все затраты
Жена экс-владельца «Спартака» Зарема Салихова высказалась о появившейся информации о зарплате игрока «красно-белых» Кристофера Мартинса Перейры.
Фото: "РИА Новости"