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Зарема Салихова – о зарплате игрока "Спартака" Мартинса: мы гуляли за свои и учитывали все затраты

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Жена экс-владельца «Спартака» Зарема Салихова высказалась о появившейся информации о зарплате игрока «красно-белых» Кристофера Мартинса Перейры.
Фото: "РИА Новости"
Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала информацию о заработной плате футболиста «красно-белых» Кристофера Мартинса Перейры. Ранее журналист Иван Карпов в своих социальных сетях сообщил, что зарплата Перейры составляет 2.5 миллиона евро в год.

По словам Салиховой, ей понятны интересанты таких публикаций в телеграмме. При этом Зарема отметила, что не видела подобных сообщений о заработной плате Кейта Бальде, который все еще получает зарплату от «Спартака», и, по мнению Салиховой, от него никакой пользы.

«2,5 млн – зарплата Мартинса? Не смешите! Мы гуляли на свои и учитывали все затраты», - передает слова Салиховой Metaratings.

Мартинс Перейра Салихова Спартак
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