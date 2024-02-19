"Что касается борьбы за чемпионство, то шесть очков не такое большое отставание, сбрасывать "Динамо" со счетов рано. Будет очень короткий отрезок всего в три месяца. Всё будет зависеть от физической подготовки, везения", - цитирует Кобелева "Чемпионат".
Напомним, что "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает петербургский "Зенит" на два очка. Московское "Динамо" замыкает тройку лидеров и отстает от "быков" на шесть очков. После зимней паузы "бело-голубые" сыграют с "Локомотивом" в рамках 19-го тура РПЛ. Команда Марцела Лички одержала победу над коллективом Сергея Семака в первом матче плей-офф Кубка России.
Кобелев - о чемпионской гонке в РПЛ: сбрасывать "Динамо" со счетов рано
Бывший главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев считает, что "бело-голубые" могут включиться в чемпионскую гонку.
Фото: ФК "Динамо"