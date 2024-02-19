"У Файзуллаева нет одного ярко выраженного качества, он разносторонний футболист, его трудно нейтрализовать. Вопрос второго сезона для него не стоит, он будет только прогрессировать. Самое главное, чтобы он был здоров. А для ЦСКА важно то, что они делать умеют, — продать игрока на пике и получить за него большие деньги", - приводит слова Мора "Матч ТВ".
В текущем сезоне Файзуллаев провел за ЦСКА 18 матчей и отметился 2-мя забитыми мячами и 9-ю голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 20-летнего игрока в 4 миллиона евро. На счету Аббосбека 13 матчей и 4 гола за сборную Узбекистана. Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что несколько европейских клубов заинтересованы в подписании футболиста московского клуба. После 18-ти сыгранных туров команда Владимира Федотова занимает восьмую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "Краснодара" на десять очков.
Мор - о Файзуллаеве: для ЦСКА важно то, что они умеют продать игрока на пике и получить за него большие деньги
Фото: "Чемпионат"