- Надо набирать форму, вливаться в коллектив, матчи идут через два дня на третий. О том, что будет через полгода или год, о сборной, можно выступать за нее или нельзя, хотелось бы мне этого или нет, — даже не задумывался.
Фланговый нападающий Даниил Лесовой в это зимнее трансферное окно перешел из московского "Динамо" в "Маккаби" Хайфа на правах аренды. В этом сезоне 26-летний вингер провел за "бело-голубых" 13 матчей и отдал одну голевую передачу. В 3 играх за израильский клуб форвард пока не отличился голевыми действиями.
Напомним, ранее игрок, который в ноябре 2020 года впервые был вызван в основную сборную России, получил внутренний израильский паспорт.
Источник: "СЭ"
Лесовой - о возможности выступления за сборную Израиля: даже не задумывался
Вингер "Маккаби" из Хайфы Даниил Лесовой рассказал, готов ли он играть за сборную Израиля.
Фото: "СЭ"