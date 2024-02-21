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Кержаков – о прощальном матче в "Зените": не думаю, что заслужил это

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Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков поделился мнением о потенциальном прощальном матче для него.
Фото: ФК "Зенит"
Вратарь питерского «Зенита» Михаил Кержаков высказался относительно потенциального прощального матча. По словам Михаила, он считает вклад своего брата Александра большим для клуба, чем его.

Михаил также сообщил, что совместный прощальный матч звучит интересно, это идея, которую он готов рассмотреть. Голкипер добавил, что ожидает в будущем еще одно поколение Кержаковых в «Зените».

«Хотел бы я прощальный матч в «Зените»? Нет. Не думаю, что заслужил это», - передает слова Михаила Кержакова «Чемпионат».

Напомним, что Александр Кержаков завершил карьеру. За свою спортивную деятельность он провел за «сине-бело-голубых» 386 матчей, отличился 163 голами и 69 ассистами. Михаил Кержаков все еще выступает за «Зенит», в общей сложности на данный момент вратарь появился на поле в составе команды в 130 матчах.

Зенит Кержаков М Кержаков А
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