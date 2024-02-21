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Масалитин - о Гинере: он лучший президент в нашем футболе

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Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин считает Евгения Гинера лучшим президентом в российском футболе.
Фото: ПФК ЦСКА
"Были отличные времена, чего стоит только Кубок УЕФА. Это вообще феноменальный результат. Сейчас в клубе всё немного изменилось, пришли другие люди. Может, былого влияния на команду он не оказывает. Он вообще лучший президент в нашем футболе", - цитирует Масалитина "Евро-Футбол".

Евгений Гинер стал президентом ЦСКА в 2001 году и владельцем московского клуба - в 2005 году московский клуб стал обладателем Кубка УЕФА. В текущем сезоне "армейцы" после 18-ти сыгранных туров занимают восьмую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от "Краснодара" на десять очков. После зимней паузы команда Владимира Федотова сыграет с "Оренбургом" в рамках 19-го тура РПЛ. "Армейцы" сыграли вничью с "Ростовом" 1:1 в первом матче плей-офф Кубка России.

ЦСКА Масалитин Гинер
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