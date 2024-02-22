Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Ренн
20:45
МиланНе начат
Фрайбург
20:45
ЛансНе начат
Карабах
20:45
БрагаНе начат
Тулуза
20:45
БенфикаНе начат
Рома
23:00
ФейеноордНе начат
Спортинг
23:00
Янг БойзНе начат
Спарта
23:00
ГалатасарайНе начат
Марсель
23:00
ШахтёрНе начат

Лига конференций УЕФА

Динамо Загреб
20:45
БетисНе начат
Лудогорец
20:45
СерветтНе начат
Буде-Глимт
20:45
АяксНе начат
Ференцварош
23:00
ОлимпиакосНе начат
Слован
23:00
Штурм ГрацНе начат
Легия
23:00
МольдеНе начат
Айнтрахт
23:00
ЮнионНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Торино
22:45
ЛациоНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Краснодар
2 - 1 2 1
ТорпедоЗавершен
Рубин
1 - 4 1 4
РодинаЗавершен

"Матч ТВ": Кучаев подписал контракт с "Пари НН"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев подписал контракт с "Пари НН".
Фото: ПФК ЦСКА
По информации источника, полузащитник ЦСКА Константин Кучаев подписал контракт с "Пари НН" и в ближайшее время о его переходе будет объявлено официально. Игрок проведет за волжан оставшуюся часть чемпионата а после станет свободным агентом.

В текущем сезоне Кучаев провел за ЦСКА 15 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 2,5 миллионов евро. Трудовое соглашение полузащитника с клубом истекает по окончании текущего сезона. Напомним, что после 18-ти сыгранных туров команда Сергея Юрана занимает девятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 24 очка.

Источник: "Матч ТВ"

ЦСКА Нижний Новгород Кучаев Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится