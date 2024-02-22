По информации источника, полузащитник ЦСКА Константин Кучаев подписал контракт с "Пари НН" и в ближайшее время о его переходе будет объявлено официально. Игрок проведет за волжан оставшуюся часть чемпионата а после станет свободным агентом.
В текущем сезоне Кучаев провел за ЦСКА 15 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 2,5 миллионов евро. Трудовое соглашение полузащитника с клубом истекает по окончании текущего сезона. Напомним, что после 18-ти сыгранных туров команда Сергея Юрана занимает девятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 24 очка.
Источник: "Матч ТВ"
"Матч ТВ": Кучаев подписал контракт с "Пари НН"
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев подписал контракт с "Пари НН".
Фото: ПФК ЦСКА