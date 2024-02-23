"Официально "Пари НН" в клуб по Магкееву не обращался, а какие-либо кулуарные разговоры мы не комментируем. Никаких переговоров не было. Поэтому речи о том, что кто-либо заблокировал трансфер, не идет", - цитирует пресс-службу клуба "Матч ТВ".
Напомним, ранее сообщалось, что главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов заблокировал трансфер защитника Станислава Магкеева в "Пари Нижний Новгород".
В этом сезоне 24-летний игрок не играл из-за травмы. Всего в активе Магкеева 79 матчей за "железнодорожников", в которых футболист не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость защитника в 2 миллиона евро. Контракт Станислава с московским клубом истекает будущим летом.
Пресс-служба "Локомотива": официально "Пари НН" по Магкееву не обращался. Никаких переговоров не было
Пресс-служба "Локомотива" отреагировала на слухи о несостоявшемся переходе защитника Станислава Магкеева в "Пари НН".
Фото: "СЭ"