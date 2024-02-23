По информации "СЭ", атакующий полузащитник московского "Динамо" Хорхе Карраскаль восстановился после повреждения и уже вернулся к тренировкам в общей группе.
Нападающий Федор Смолов продолжает восстановление после травмы спины. Форвард должен присоединиться к команде на следующей неделе и будет готовиться к матчу 19-го тура РПЛ против "Локомотива", который состоится 3 марта.
"Динамо" по итогам первой части сезона замыкает топ-3 в турнирной таблице, набрав 32 очка.
Стали известны сроки восстановления Смолова и Карраскаля
Стало известно, когда восстановятся после травм нападающий и полузащитник "Динамо" Федор Смолов и Хохе Карраскаль.
Фото: "СЭ"