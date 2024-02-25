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Салихова: в "Спартаке" всегда надо кого-то гнобить футбольной общественности, место Рассказова теперь занял Маслов

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Зарема Салихова, жена экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказалась о Павле Маслове.
Фото: "Чемпионат"
"В "Спартаке" всегда надо кого-то гнобить футбольной общественности. Место Коли Рассказова теперь занял Маслов. Он не тунеядец, каким пытаются его выставить. Череда неудач", - цитирует Салихову "СЭ".

Ранее в СМИ появлялась информация, что Павел Маслов в зимнее трансферное окно может перейти в аренду в один из клубов сербской лиги, однако игрок остался в московском клубе. В текущем сезоне защитник провел за "красно-белых" 4 матча и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 600 тысяч евро. После 18-ти сыгранных туров команда Гильермо Абаскаля занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России и отстает от лидирующего "Краснодара" на восемь очков. После зимней паузы клуб сыграет с "Зенитом" в рамках 19-го тура РПЛ.

Салихова Спартак Маслов Рассказов
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