"На "Оренбург" с точки зрения финансов Fan ID никак не влияет. Как сказал, есть только вопрос удобства покупки билетов. Раз раньше паспорт болельщика не отменили, то зачем отменять сейчас? Работает и работает. Лично я никаких проблем с Fan ID не испытываю", - приводит слова Андреева Sport24.
Перед началом сезона-2022/2023 на стадионах клубов Российской-премьер лиги была введена система персонализированной идентификации болельщиков (Fan ID). Это привело к бойкоту игр со стороны большинства фанатских движений и снижению посещаемости стадионов клубов российского чемпионата. Напомним, что после 18-ти сыгранных туров "Оренбург" занимает 14-ую строчку в турнирной таблице чемпионата России и имеет в своем активе 15 очков. После зимней паузы команда Деограсии сыграет с ЦСКА в рамках 19-го тура РПЛ.
Спортдир "Оренбурга" Андреев - о Fan ID: работает и работает, лично я никаких проблем не испытываю
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев высказался о Fan ID.
Фото: ФК "Оренбург"