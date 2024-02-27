"Мы не знаем чётко, чего хочет клуб в этой ситуации. Может быть, клуб не хочет продлевать и сейчас удобная тема, когда его Абаскаль не ставит. Я знаю одну такую историю. В принципе, история нормальная, но, возможно, стоило игроку об этом сказать. А может быть, клуб ещё и сам не определился", - цитирует Широкова "РБ Спорт".
В этом сезоне центральный защитник "Спартака" Георгий Джикия проиграл конкуренцию за место в стартовом составе новичку клуба Срджану Бабичу, контракт российского игрока с клубом истекает по окончании текущего сезона. Ранее агент, представляющий интересы Джикии, заявил, что его клиент не продлит трудовое соглашение с "красно-белыми", если главным тренером команды останется Гильермо Абаскаль. Напомним, после 18-ти сыгранных туров подопечные испанского специалиста занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ и отстают от "Краснодара" на восемь очков.
Широков - о контракте Джикии: может быть, клуб не хочет продлевать и сейчас удобная тема, когда его Абаскаль не ставит
Экс-игрок "Спартака" Роман Широков высказался об истекающем контракте Георгия Джикии.
Фото: "Чемпионат"