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Широков - о контракте Джикии: может быть, клуб не хочет продлевать и сейчас удобная тема, когда его Абаскаль не ставит

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Экс-игрок "Спартака" Роман Широков высказался об истекающем контракте Георгия Джикии.
Фото: "Чемпионат"
"Мы не знаем чётко, чего хочет клуб в этой ситуации. Может быть, клуб не хочет продлевать и сейчас удобная тема, когда его Абаскаль не ставит. Я знаю одну такую историю. В принципе, история нормальная, но, возможно, стоило игроку об этом сказать. А может быть, клуб ещё и сам не определился", - цитирует Широкова "РБ Спорт".

В этом сезоне центральный защитник "Спартака" Георгий Джикия проиграл конкуренцию за место в стартовом составе новичку клуба Срджану Бабичу, контракт российского игрока с клубом истекает по окончании текущего сезона. Ранее агент, представляющий интересы Джикии, заявил, что его клиент не продлит трудовое соглашение с "красно-белыми", если главным тренером команды останется Гильермо Абаскаль. Напомним, после 18-ти сыгранных туров подопечные испанского специалиста занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ и отстают от "Краснодара" на восемь очков.

Спартак Широков Абаскаль
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