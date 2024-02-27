"Я всегда говорил, что Серхио Бускетс был и остается моим ориентиром. Смотрю много видео с ним, чтобы стараться делать некоторые вещи так же, как он. Например, пытаюсь понять его специфическую технику. Мне кажется, что мы в чем-то похожи: я тоже не позволяю себе терять мяч и отдаю передачи, которые точно дойдут до адресата", - цитирует Кастаньо "Чемпионат".
Кастаньо перешел в "Краснодар" из "Крус Асуль" в зимнее трансферное окно за 7,3 миллионов евро. В завершившемся сезоне полузащитник провел за мексиканский клуб 32 матча и записал на свой счет два забитых мяча и три голевых передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 4 миллиона евро. Напомним, что "Краснодар" после 18-ти сыгранных туров занимает первое место в турнирной таблице российского чемпионата и опережает петербургский "Зенит" на два очка.
Полузащитник "Краснодара" Кастаньо: мне кажется, что мы в чем-то похожи с Бускетсом
Полузащитник "Краснодара" Кевин Кастаньо рассказал о своем футбольном кумире Серхио Бускетсе.
Фото: ФК "Краснодар"