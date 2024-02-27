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Семин: Семак работает в "Зените" лучше, чем Спаллетти и Адвокат

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Российский специалист Юрий Семин высказался о Сергее Семаке.
Фото: ФК "Зенит"
"Сергей – большой молодец. Бьёт все рекорды на посту главного тренера "Зенита". В Санкт-Петербурге какие только тренеры не работали – и Адвокат, и Спаллетти. Но Семак работает лучше всех", - цитирует Семина "Евро-Футбол".

Сергей Семак возглавляет "Зенит" с 2018 года, под его руководством клуб становился чемпионом России пять раз кряду. В текущем сезоне петербургский клуб занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата после 18-ти сыгранных туров. Лидирует в РПЛ "Краснодар" с 38-ю очками в активе. Спаллетти был главным тренером российского клуба с 2009 по 2014 год, а Дик Адвокат с 2006 по 2009 год.

Семин Зенит Спаллетти Адвокат
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