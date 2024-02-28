- В конце прошлого года система офсайдных линий работала в нескольких матчах тура. В зимнюю паузу наши специалисты совместно с китайскими коллегами вели работу по улучшению системы, дообучению операторов повторов, чтобы увеличить количество матчей, где она может работать. На сборы в Турции мы привезли оборудование, которое позволило тренироваться на реальных матчах, а не симуляторе. Судьи подходят к возобновлению сезона в очень хорошей форме. Мы планируем, что офсайдные линии будут доступны ВАР во всех матчах 19 тура, - передаёт слова Каманцева "Чемпионат".
В сезоне-2022/2023 и в начале сезона-2023/2024 видеорефери на матчах Российской премьер-лиги не могли использовать систему офсайдных линий по лицензионным причинам. В результате возникало большое количество неоднозначные ситуации, в которых арбитрам ВАР было рекомендовано оставлять в силе решение лайнсмена в том случае, если на повторе не очевидно наличие или отсутствие положения "вне игры".
После смены провайдера и согласования лицензионных вопросов офсайдные линии использовались в тестовом режиме на нескольких матчах в конце осенней части текущего сезона.
Каманцев: планируем, что офсайдные линии будут доступны ВАР во всех матчах 19 тура РПЛ
Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев сообщил о начале полноценной работы системы офсайдных линий ВАР в весенней части сезона РПЛ.
Фото: РПЛ