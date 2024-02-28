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Голкипер "Факела" Гудиев: после Акинфеева у нас подобного уровня вратарей ещё не было

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Голкипер "Факела" Виталий Гудиев высказался о вратаре ЦСКА Игоре Акинфееве.
Фото: ПФК ЦСКА
"Игорь до сих пор основной вратарь ЦСКА и по-прежнему показывает хороший уровень. Я хорошо помню, как он с ЦСКА брал Кубок УЕФА, со сборной России бронзу Евро-2008. К Игорю исключительно уважение. После Акинфеева у нас подобного уровня вратарей ещё не было", - цитирует Гудиева Metaratings.

В текущем сезоне Акинфеев провел за ЦСКА 17 матчей, пропустил 20 мячей и шесть раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Голкипер выступает за "армейцев" с 2003 года. На счету Игоря также 111 встреч за сборную России. После 18-ти сыгранных туров команда Владимира Федотова занимает восьмое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на десять очков. Гудиев провел за "Факел" пять матчей в рамках РПЛ, пропустил шесть мячей и дважды сохранил свои ворота "сухими". После 18-ти сыгранных туров воронежский клуб занимает одиннадцатое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 21 очко.

Факел Гудиев ЦСКА Акинфеев
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