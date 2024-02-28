"Не думаю, что в этой игре ожидается какой?то крупный счет. В общем, не сможет здесь никто победить. Если только Максименко у "Спартака" ошибок не совершит. А так соперники немножко будут страховаться и стараться сыграть аккуратнее, осторожнее", - цитирует Пономарева "Матч ТВ".
"Зенит" и "Спартак" сыграют в 19-м туре РПЛ после возобновления чемпионата, игра состоится в Петербурге, в первом круге команда Сергея Семака одержала победу над московским клубом со счетом 3:1. После 18-ти сыгранных туров петербургский клуб занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "Краснодара" на два очка. "Красно-белые" располагаются на пятой строчке и имеют в своем активе 30 очков.
Пономарев - о матче "Спартака" и "Зенита": никто не сможет победить, если только Максименко ошибок не совершит
Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев высказался о предстоящем матче 19-го тура между "Зенитом" и "Спартаком".
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