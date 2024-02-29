- У России сильная сборная - шансы на победу были бы очень хорошими. Мне было бы интересно, если бы сборная России перешла в Азию. С сильными командами всегда приятно играть, - передаёт слова Файзуллаева "Чемпионат".
В январе-феврале 2024 года в Катаре прошёл Кубок Азии-2023. Победителем турнира стала команда станы-организатора - сборная Катара. Ранее, в сентябре 2023 года, сборная России провела выездную товарищескую встречу с национальной командой Катара и завершила её вничью со счётом 1:1.
В декабре 2023 года исполком РФС принял решение отказаться от выхода из УЕФА для перехода в АФК - Азиатскую конфедерацию футбола, с целью продолжить попытки переговоров с УЕФА о возвращении российских команд в международные соревнования.
Файзуллаев: у России сильная сборная - шансы на победу в Кубке Азии были бы очень хорошими
Атакующий полузащитник ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев ответил на вопрос о шансах сборной России на победу в Кубке Азии.
Фото: РФС