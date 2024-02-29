Как сообщает источник, Промес полетит в Россию отдельно от команды. Он вылетает сегодня ближе к ночи.
Ранее стало известно о том, что Квинси не смог вылететь вместе с московским клубом из дубайского аэропорта “Аль-Мактум”. Футболиста “Спартака” не пустили на борт по неизвестным причинам.
Напомним, действующий трудовой договор Промеса с красно-белыми рассчитан до июня 2024 года. В этом месяце Квинси признали виновным в Нидерландах по делу о контрабанде наркотиков. Его приговорили в шести годам тюрьмы на Родине.
Источник: “СЭ”
“СЭ”: Промес полетит в Россию отдельно от “Спартака”
Нападающий московского “Спартака” Квинси Промес вылетит из Дубая в Россию в индивидуальном порядке.
Фото: "Матч ТВ"