Бывший член комитета Российского футбольного союза Андрей Созин высказался о ситуации с нападающим «Спартака» Квинси Промесом, который был задержан полицией в аэропорту Дубая. Ранее суд Нидерландов признал Промеса виновным в контрабанде наркотиков.
По словам Созина, если бы его дело было связано с налогами или семейными делами, то он бы не стал об этом говорить, но ситуация гораздо серьезнее. Также Созин добавил, что «Спартак» не имеет права держать такого футболиста в составе.
«Пожалуйста, не надо говорить, что нас хотят унизить этим приговором Промеса. Мы сами себя унизим, если будем пытаться его спасти», - передает слова Созина «Чемпионат».
Созин: мы себя унизим, если будем пытаться спасти Промеса
Экс-член комитета РФС по этике Андрей Созин поделился мыслями о ситуации с форвардом «Спартака» Куинси Промесом.
Фото: "Чемпионат"