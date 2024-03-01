На сегодняшний день нападающий «Спартака» Квинси Промес продолжает находиться в ОАЭ. По информации источника, ночью с 29 февраля на 1 марта футболисту не удалось покинуть ОАЭ.
Напомним, что 29 февраля «Спартак» возвращался со сборов в Россию, однако на пограничном контроле в аэропорту Дубая сотрудники местной полиции отказались пропускать форварда «красно-белых» Квинси Промеса на борт самолета и команда улетела без нападающего.
В феврале 2024 года суд Нидерландов признал Промеса виновным в контрабанде наркотиков и заочно приговорил футболиста к 6 годам тюремного заключения.
Источник: Metaratings.
Metaratings: Промес не смог ночью покинуть ОАЭ и остался в стране
На данный момент Квинси Промес продолжает находиться в ОАЭ, так как не может покинуть пределы страны.
Фото: "Чемпионат"