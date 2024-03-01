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Марио Фернандес - о возвращении в сборную России: точно нет. Пора уступить место тем, кто моложе

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Защитник "Зенита" Марио Фернандес рассказал, что не собирается возвращаться в сборную России.
Фото: Чемпионат.com
- Точно нет. Мне скоро будет 34 года. Пора уступить место тем, кто моложе... Я благодарен всем, кто был в национальной команде. Надеюсь, я приносил пользу. Но для меня эта страница уже закрыта, и мыслей вернуться нет никаких.

Напомним, крайний фланговый защитник Марио Фернандес дебютировал в составе национальной сборной России 3 сентября 2017 года. На счету футболиста 33 официальных матча за российскую команду, в которых он отличился пятью забитыми мячами.

В нынешнем сезоне Фернандес принял участие в 15 играх за "Зенит" в российской Премьер-лиге и Кубке России, провел на поле 714 минут и не отметился результативными действиями. В сентябре футболисту исполнится 34 года.

Марио Фернандес Сборная России
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