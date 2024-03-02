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Ловчев - о матче с "Зенитом": если "Спартак" выиграет, Абаскалю больше не надо находиться на скамейке

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Ветеран "Спартака" Евгений Ловчев прокомментировал отсутствие главного тренера "красно-белых" Гильермо Абаскаля на матче с "Зенитом" в 19-м туре РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"
"Ничего в этом нет. Если бы он приехал в Санкт-Петербург, а потом уехал… У нас великий тренер, Константин Иванович Бесков, тоже сидел на трибуне. Это только они понимают, что, когда и зачем. Если "Спартак" вдруг выиграет, то Абаскалю больше вообще не надо будет находиться на скамейке. Для фарта все время в Москве в гостинице сидеть будет", - поделился Ловчев.

Матч 19-го тура между "Зенитом" и "Спартаком" в Санкт-петербурге открывает весеннюю часть чемпионата России для обеих команд. Испанский наставник "красно-белых" Гильермо Абаскаль пропускает этот матч из-за дисквалификации.

Напомним, Абаскаль принял решение не ехать с командой на выезд и остался в Москве. Кроме того, матч с "Зенитом" пропускает лучший бомбардир и ассистент "Спартака" в сезоне Квинси Промес, который был задержан в ОАЭ и не смог покинуть страну. Власти Нидерландов добиваются экстрадиции Промеса, которого на родине обвиняют в контрабанде наркотиков.

Источник: "Матч ТВ"

Ловчев Спартак Зенит
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