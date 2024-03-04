"Да, да, обязательно начну учить русский! Пока я сосредоточен на изучении английского, потому что начал учить его еще в Бразилии. И хочется до какого-то уровня его довести. Но обязательно в моих планах начать посвящать время и русскому языку тоже", - цитирует Педро "РБ Спорт".
Педро перешел в "Зенит" из "Коринтианса" в зимнее трансферное окно за 9 миллионов евро. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 18-летнего игрока в семь миллионов евро. Игрок дебютировал за петербургский клуб в матче 19-го тура против "Спартака" (0:0) и провел на поле 20 минут. На счету вингера восемь матчей за сборную Бразилии до 20-ти лет и два забитых мяча. После 19-ти сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "Краснодара" на два очка.
Педро: да, да, обязательно начну учить русский, но сейчас изучаю английский
Новичок "Зенита" Педро заявил, что будет изучать русский язык.
Фото: ФК "Зенит"