– Считаю, что клубу надо перестать сливать информацию по ситуации с Промесом. Это очень вредит. Решение суда за сутки озвучили. Такое ощущение, что кто-то не хочет, чтобы Промес вернулся (в Россию), и просто занимается вредительством.
29 февраля стало известно о том, что полиция Дубая задержала нападающего московского “Спартака” Квинси Промеса в аэропорту Аль-Мактум. Как оказалось, находясь в ОАЭ, нидерландский футболист стал виновником ДТП и скрылся с места происшествия. Ожидалось, что 5 марта по делу Промеса состоится суд в ОАЭ. Однако сегодня журналист Иван Карпов сообщил о том, что суд отложен на неделю. Квинси пробудет в Дубае до 12 марта
Источник Sport24
Салихова – о ситуации с Промесом: “Спартаку” надо перестать сливать информацию
Зарема Салихова, жена экс-владельца “Спартака” Леонида Федуна, высказалась о ситуации вокруг нападающего красно-белых Квинси Промеса.
Фото: "Матч ТВ"