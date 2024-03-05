– Конечно, такое место в таблице давит на команду. Следующий матч чемпионата с “Зенитом”, но я не знаю, как сыграют. Про готовность команды нужно спросить у тренера.
После 19 туров чемпионата России по футболу “Урал” имеет на своем счету 19 очков. Подопечные Виктора Гончаренко занимают 13 место в турнирной таблице РПЛ. В 19-м туре команда из Екатеринбурга проиграла грозненскому “Ахмату” на выезде со счетом 0:1.
Источник: Metaratings
Президент “Урала” Иванов: 13-е место в таблице давит на команду
Президент “Урала” Григорий Иванов высказалась о турнирном положении екатеринбургского коллектива.
Фото: Sport24