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Президент “Урала” Иванов: 13-е место в таблице давит на команду

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Президент “Урала” Григорий Иванов высказалась о турнирном положении екатеринбургского коллектива.
Фото: Sport24
– Конечно, такое место в таблице давит на команду. Следующий матч чемпионата с “Зенитом”, но я не знаю, как сыграют. Про готовность команды нужно спросить у тренера.

После 19 туров чемпионата России по футболу “Урал” имеет на своем счету 19 очков. Подопечные Виктора Гончаренко занимают 13 место в турнирной таблице РПЛ. В 19-м туре команда из Екатеринбурга проиграла грозненскому “Ахмату” на выезде со счетом 0:1.

Источник: Metaratings

Урал Иванов Г
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