Защитник «Спартака» Павел Маслов поделился своими соображениями о главном тренере команды Гильермо Абаскале. По словам Маслова, Абаскаль занимается своей работой и принимает решение, кто должен выходить на поле, а он, как игрок, выкладывается на тренировках.
«Хорошо отношусь к Гильермо. Этот человек — настоящий профессионал», - передает слова Маслова «Известия».
В нынешнем сезоне Павел появился в составе «Спартака» в четырех матчах во всех турнирах и не отличился голевыми действиями. На данный момент «красно-белые» под руководством Абаскаля располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ с 31 очком в активе.
Игрок "Спартака" Маслов: Абаскаль – настоящий профессионал
Игрок «Спартака» Павел Маслов высказался относительно главного тренера команды Гильермо Абаскаля.
Фото: "Чемпионат"