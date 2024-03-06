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Игрок "Спартака" Маслов: Абаскаль – настоящий профессионал

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Игрок «Спартака» Павел Маслов высказался относительно главного тренера команды Гильермо Абаскаля.
Фото: "Чемпионат"
Защитник «Спартака» Павел Маслов поделился своими соображениями о главном тренере команды Гильермо Абаскале. По словам Маслова, Абаскаль занимается своей работой и принимает решение, кто должен выходить на поле, а он, как игрок, выкладывается на тренировках.

«Хорошо отношусь к Гильермо. Этот человек — настоящий профессионал», - передает слова Маслова «Известия».

В нынешнем сезоне Павел появился в составе «Спартака» в четырех матчах во всех турнирах и не отличился голевыми действиями. На данный момент «красно-белые» под руководством Абаскаля располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ с 31 очком в активе.

Маслов Абаскаль Спартак
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