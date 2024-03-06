Бывший футболист, а ныне главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги. По словам Кирьякова, сейчас перед Семаком стоит задача настроить своих подопечных на грядущие игры, вновь пробудить в них спортивный голод. Кирьяков считает, что подобная задача для главного тренера «Зенита» выполнима и он с ней справится.
«Я думаю, и сами игроки теперь будут профессиональнее готовиться к матчам и лучше настраиваться. Да, есть сейчас раздражитель в лице «Краснодара». Появилась команда, которая пощекотала им нервы. Есть амбиции догнать и обогнать, в очередной раз выиграть титул», - передает слова Кирьякова «Чемпионат».
Кирьяков: "Зенит" получил раздражителя в лице "Краснодара"
Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков поделился мнением о нынешней чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: РПЛ