- Чем поражал Лоськов в "Ростсельмаше"? Видением поля и техникой. С обеих ног отдавал точную передачу, прямо в ногу, с любой дистанции! Понимали друг друга с полувзгляда. Дима мои забегания видел спиной. Когда к Лоськову идет мяч, он даже не смотрит - сразу вырезает, без лишних движений. В 20 лет Лоськов уже был лидером, будто не юнец, а ветеран, - передаёт слова Маслова Sport24.
50-летний экс-полузащитник Дмитрий Лоськов выступал за ростовский "Ростсельмаш" с января 1991 года по январь 1997 года и в 125 матчах во всех турнирах отличился 26 забитыми мячами и 24 результативными передачами. Вместе с экс-нападающим жёлто-синих Александром Масловым Дмитрий сыграл в 94 матчах, на счету этой связки 11 забитых мячей, 9 из которых Маслов забил с передач Лоськова, 2 - Лоськов с передач Маслова.
Александр Маслов: в 20 лет Лоськов уже был лидером в "Ростсельмаше", будто не юнец, а ветеран
Экс-нападающий "Ростсельмаша" Александр Маслов высказался об игре экс-хавбека дончан и московского "Локомотива" Дмитрия Лоськова.
Фото: ФК "Ростов"