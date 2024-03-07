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Могилевец - о продолжении карьеры игрока: летом будет последняя попытка. Никуда не устроюсь - закончу, думаю

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31-летний полузащитник Павел Могилевец ответил на вопрос о своей дальнейшей карьере.
Фото: ФК "Зенит"
- Рассчитываю ли ещё поиграть? Не то чтобы. Серёга Тумасян (агент Павла Могилевца - прим.Rusfootball.info) помогает с поисками, но я надежд не питаю. Летом будет последняя попытка. Никуда не устроюсь - закончу, думаю, - приводит слова Могилевца Sport24.

31-летний полузащитник Павел Могилевец в ноябре 2023 года расторг по инициативе клуба контракт с армянским "Урарту", заключённый в июле 2023 года. В составе ереванцев хавбек провёл 12 матчей в разных турнирах, не отметившись результативными действиями. С января 2022 года по июль 2022 года после ухода из "Нижнего Новгорода" Могилевец находился без клуба, с июля 2022 года по январь 2023 года выступал за узбекский "Бунёдкор", после чего вновь на полгода остался без клуба.

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