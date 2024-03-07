Бывший футболист сборной России и казанского «Рубина» Владимир Гранат высказался относительно грядущего матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и «Краснодаром». По словам Граната, отсутствие Эдуарда Сперцяна при возвращении Джона Кордобы никак не скажется на тактической игре «Краснодара».
«Тут нет фаворита, нас ждет очень интересный матч. «Краснодар» борется за чемпионство, а игра «Ростова», наверное, одна из целостных, потому что в ней видна рука тренера. Очень будет интересно посмотреть на противостояние тренерских работ», - передает слова Граната «РБ Спорт».
Гранат – о матче "Ростов" – "Краснодар": тут нет фаворита, нас ждет интересная встреча
Экс-защитник сборной России и казанского «Рубина» Владимир Гранат поделился мнением касательно будущего матча 20-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Краснодаром».
Фото: "Матч ТВ"