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Промес - в своём новом треке: судья дал мне 9 лет, но я не пророню ни слезинки. Я живу без страха

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Форвард «Спартака» Квинси Промес выпустил новую песню, в которой ссылается на свой приговор.
Фото: "Матч ТВ"
Нападающий «Спартака» Квинси Промес выпустил новую песню под названием «100 Stones», в которой ссылается на свой приговор в Нидерландах. Напомним, голландский суд приговорил футболиста к 7.5 годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков и нанесение телесных повреждений своему двоюродному брату.

В песне Промес упоминает, что ему дали 9 лет тюрьмы и что он живет без страха, потому не станет проливать слезы из-за этой ситуации. На данный момент Квинси находится под домашнем арестом в ОАЭ из-за участия в ДТП, в которое футболист попал во время сборов «Спартака».

«Я не хочу видеть, как плачут мои дети. Мужчины утверждают, что прикрывают меня, но я их больше не вижу, потому что судья дал мне девять лет. Но я не плачу из-за этого дерьма, потому что живу без страха», — приводит слова текста песни Bold.

Спартак Промес
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