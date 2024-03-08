"Зырянов стал советником вместо Радимова? В "Зените" будет два советника", - цитирует Медведева "Спорт день за днем".
Напомним, в октябре 2022 года Владилав Радимов был назначен на должность советника генерального директора "Зенита" по развитию молодежного футбола.
Сегодня, 7 марта, петербургский клуб официально объявил о том, что бывший полузащитник "Зенита" Константин Зырянов занял пост советника председателя правления клуба с берегов Невы.
Медведев: Зырянов стал советником вместо Радимова? В "Зените" будет два советника
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал назначение Константина Зырянова на должность советника председателя правления клуба.
Фото: ФК "Зенит"