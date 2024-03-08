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Медведев: Зырянов стал советником вместо Радимова? В "Зените" будет два советника

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Председатель правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал назначение Константина Зырянова на должность советника председателя правления клуба.
Фото: ФК "Зенит"
"Зырянов стал советником вместо Радимова? В "Зените" будет два советника", - цитирует Медведева "Спорт день за днем".

Напомним, в октябре 2022 года Владилав Радимов был назначен на должность советника генерального директора "Зенита" по развитию молодежного футбола.

Сегодня, 7 марта, петербургский клуб официально объявил о том, что бывший полузащитник "Зенита" Константин Зырянов занял пост советника председателя правления клуба с берегов Невы.

Медведев Зенит Зырянов Радимов
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