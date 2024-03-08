- Два тайма начинались с двух наших подарков. Лучше бы подарки сегодня дарили девушкам, женщинам и матерям. Почему-то получилось так, что подарили ЦСКА. Это очень большая фора. Мы не смогли полноценно контролировать игру, потому что очень неудобно было играть в такой футбол ЦСКА. Но игра с нашей стороны не была какой-то безнадежной.
В пятницу, 8 марта, матчем "Крылья Советов" - ЦСКА стартовал 20-й тур российской Премьер-лиги. Игра завершилась поражением хозяев поля со счетом 0:2. Оба мяча забил защитник гостей Виллиан Роша. Отметим, что это уже второе поражение команды Игоря Осинькина в двух матчах весенней части текущего сезона. Ранее самарцы уступили в гостях "Ростову" (0:2).
"Крылья Советов" набрали 29 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В рамках 21-го тура чемпионата России самарский коллектив примет на своем поле действующего чемпиона страны "Зенит".
Осинькин: оба тайма начинались с двух наших подарков ЦСКА. Лучше бы подарки сегодня дарили девушкам
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал поражение в 20-м туре РПЛ от ЦСКА (0:2).
Фото: ФК "Крылья Советов"