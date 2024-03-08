"Теоретически все понимаем, что "Зенит" является фаворитом в матче с "Уралом". Но на самом деле такие команды, как "Урал", преподносят большие сюрпризы, потому что команда сейчас находится внизу и проиграла прошлый матч", - заявил Деменко.
"Урал" примет на своем поле санкт-петербургский "Зенит" в матче 20-го тура российской Премьер-лиги. "Зенит" является чемпионом России последних пяти лет, а победа в следующем туре может вывести "сине-бело-голубых" на первое место в турнирной таблице текущего розыгрыша РПЛ.
В прошлом туре "Урал" с минимальным счетом уступил грозненскому "Ахмату". Подопечные Виктора Гончаренко занимают 13-е место в таблице, опережая команды из зоны прямого вылета на 5 и 7 очков.
Источник: "Чемпионат"
Деменко: "Зенит" - фаворит, но "Урал" может преподнести сюрприз
Футбольный эксперт Максим Деменко поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ между "Уралом" и "Зенит".
Фото: официальный сайт "Урала"