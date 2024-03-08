Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Крылья Советов
0 - 2 0 2
ЦСКАЗавершен
Ростов
2 - 1 2 1
КраснодарЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нефтехимик
2 - 0 2 0
КАМАЗЗавершен

Деменко: "Зенит" - фаворит, но "Урал" может преподнести сюрприз

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футбольный эксперт Максим Деменко поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ между "Уралом" и "Зенит".
Фото: официальный сайт "Урала"
"Теоретически все понимаем, что "Зенит" является фаворитом в матче с "Уралом". Но на самом деле такие команды, как "Урал", преподносят большие сюрпризы, потому что команда сейчас находится внизу и проиграла прошлый матч", - заявил Деменко.

"Урал" примет на своем поле санкт-петербургский "Зенит" в матче 20-го тура российской Премьер-лиги. "Зенит" является чемпионом России последних пяти лет, а победа в следующем туре может вывести "сине-бело-голубых" на первое место в турнирной таблице текущего розыгрыша РПЛ.

В прошлом туре "Урал" с минимальным счетом уступил грозненскому "Ахмату". Подопечные Виктора Гончаренко занимают 13-е место в таблице, опережая команды из зоны прямого вылета на 5 и 7 очков.

Источник: "Чемпионат"

Деменко Урал Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится