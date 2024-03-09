По информации источника, "Гавр" был заинтересован в приобретении полузащитника "Зенита" Андрея Мостового, но завершить сделку не удалось.
В текущем сезоне Мостовой провел за петербургский клуб 16 матчей и забил два мяча. Ранее в СМИ появилась информация о том, что российский игрок был интересен французской "Тулузе". Интернет-портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 3,5 миллионов евро. "Гавр" занимает шестнадацтое место в турнирной таблице французской Лиги 1 и имеет в своем активе 24 очка.
Источник: "Евро-Футбол"
Источник: "Гавр" интересовался Андреем Мостовым
Игрок "Зенита" Андрей Мостовой был интересен французскому "Гавру".
Фото: ФК "Зенит"