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Тренер "Зенита" Семак: Кассьерра почувствовал головокружение и попросил замену. Дай бог, чтобы все обошлось

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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак назвал причину замены форварда Матео Кассьерры в матче 20-го тура РПЛ с "Уралом".
Фото: ФК "Зенит"
"Кассьерра почувствовал головокружение, поэтому попросил, чтобы его заменили. Дай бог, чтобы все обошлось. Конечно, у него болела голова после столкновения. Посмотрим, насколько все серьезно", - сообщил Семак.

"Зенит" одержал разгромную победу над "Уралом" (4:1) в выездном матче в рамках 20-го тура российской Премьер-лиги. Колумбийский форвард забил третий мяч команды на 67-й минуте, а на 73-й был заменен на Ивана Сергеева. Россиянин также забил 1 мяч, на что ему понадобилось 8 минут.

"Зенит" с 40 очками в 20-ти турах возглавил турнирную таблицу, обойдя на 1 очко "Краснодар". Гол Матео Кассьерры стал 15-м для колумбийца в текущем розыгрыше РПЛ, что позволило ему увеличить отрыв от соотечественника Джона Кордобы из "Краснодара" (9 голов - 2 место).

Источник: "Матч ТВ"

Зенит Урал Кассьерра Семак
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