"Доволен командой в матче с "Рубином". Футболисты выполнили всё, что от них требовалось. Было трудно, но это первая выездная победа в сезоне!" - сказал Мелик-Гусейнов.
"Пари НН" одержал минимальную победу в гостевом поединке против казанского "Рубина" в рамках 20-го тура чемпионата России. Единственный гол на 5-й минуте игры записал на свой счет центральный полузащитник гостей Александр Трошечкин. Победа позволила нижегородскому клубу завоевать 28-е очко и подняться на 9-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.
Источник: "Чемпионат"
Гендиректор "Пари НН": доволен командой в матче с "Рубином"
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал минимальную победу своей команды над "Рубином" в 20-м туре РПЛ.
Фото: "Пари НН" ВКонтакте