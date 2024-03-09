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Гендиректор "Пари НН": доволен командой в матче с "Рубином"

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Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал минимальную победу своей команды над "Рубином" в 20-м туре РПЛ.
Фото: "Пари НН" ВКонтакте
"Доволен командой в матче с "Рубином". Футболисты выполнили всё, что от них требовалось. Было трудно, но это первая выездная победа в сезоне!" - сказал Мелик-Гусейнов.

"Пари НН" одержал минимальную победу в гостевом поединке против казанского "Рубина" в рамках 20-го тура чемпионата России. Единственный гол на 5-й минуте игры записал на свой счет центральный полузащитник гостей Александр Трошечкин. Победа позволила нижегородскому клубу завоевать 28-е очко и подняться на 9-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.

Источник: "Чемпионат"

Нижний Новгород Рубин Мелик-Гусейнов
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