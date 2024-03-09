"Не знаю, что сказать об удалении Харина. Это футбол. Проиграли "Динамо", будем смотреть и разбирать ошибки. Мы расстроены, потому что приехали сюда, чтобы набрать три очка. Конечно, команда поддержала Харина после матча. Мы старались хотя бы не проиграть второй тайм, но не получилось", - приводит слова Конате "Чемпионат".
Сегодня, 9-го марта грозненский "Ахмат" на выезде уступил московскому "Динамо" со счетом 0:2 в матче 20-го тура РПЛ. Забитыми мячами отметились: Луис Чавес и Константин Тюкавин. В компенсированное к первому тайму время полузащитник "Ахмата" Евгений Харин заработал вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве. После 20-ти сыгранных туров московское "Динамо" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ и отстает от лидирующего "Зенита" на два очка. Грозненский клуб занимает 12-е место и имеет в своем активе 20 очков.
Конате - о поражении от "Динамо": мы расстроены, потому что приехали сюда, чтобы набрать три очка
Форвард "Ахмата" Мохамед Конате прокомментировал поражение от "Динамо" в матче 20-го тура РПЛ (0:2).
Фото: ФК "Ахмат"