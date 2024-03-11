"Мы будем бороться за чемпионство в этом сезоне до последней капли крови. Понимаем, что все матчи очень непростые, нам будут противостоять серьезные соперники. "Динамо" — проклятый клуб? Мы не обращаем внимание на эти разговоры. Мы больше фокусируемся на своей игре", - цитирует Бальбуэна Sport24.
В 20-м туре РПЛ московское "Динамо" одержало победу над грозненским "Ахматом" со счетом 2:0. После 20-ти сыгранных матчей команда Марцела Лички занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на два очка. "Бело-голубые" сыграют ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с командой Сергея Семака, в первой встрече "Динамо" одержало победу со счетом 1:0. В зимнее трансферное окно клуб не совершил ни одного приобретения, однако команду покинул полузащитник Даниил Лесовой, который присоединился к "Маккаби Хайфа" на правах аренды.
Защитник "Динамо" Бальбуэна: мы будем бороться за чемпионство в этом сезоне до последней капли крови
Защитник московского "Динамо" Фабиан Бальбуэна заявил, что команда будет бороться за чемпионство.
Фото: ФК "Динамо"