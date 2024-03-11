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Жирков: вероятность чемпионства “Зенита” — 70%, “Краснодара” и “Динамо” — по 15%

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Бывший футболист сборной России Юрий Жирков высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: РПЛ
– “Краснодар” провел две игры неудачно, он не похож на тот “Краснодар”, который был в первой части. Но все равно остается одним из фаворитов. Вероятность чемпионства “Зенита” — 70%, “Краснодара” и “Динамо” — по 15%.

Отметим, что после 20 туров Российской Премьер-Лиги на первой строчке в турнирной таблице располагается петербургский “Зенит”. На счету сине-бело-голубых 40 очков. На втором месте пребывает “Краснодар”, в активе которого 39 баллов. Московское “Динамо” с 38 очками идет третьим.

Напомним, петербургский "Зенит" в последние годы доминирует в РПЛ. На протяжении пяти лет подряд золотые медали чемпионата страны доставались именно сине-бело-голубым.

Источник: “СЭ”

Жирков Зенит Краснодар Динамо
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