– “Краснодар” провел две игры неудачно, он не похож на тот “Краснодар”, который был в первой части. Но все равно остается одним из фаворитов. Вероятность чемпионства “Зенита” — 70%, “Краснодара” и “Динамо” — по 15%.
Отметим, что после 20 туров Российской Премьер-Лиги на первой строчке в турнирной таблице располагается петербургский “Зенит”. На счету сине-бело-голубых 40 очков. На втором месте пребывает “Краснодар”, в активе которого 39 баллов. Московское “Динамо” с 38 очками идет третьим.
Напомним, петербургский "Зенит" в последние годы доминирует в РПЛ. На протяжении пяти лет подряд золотые медали чемпионата страны доставались именно сине-бело-голубым.
Источник: “СЭ”
Жирков: вероятность чемпионства “Зенита” — 70%, “Краснодара” и “Динамо” — по 15%
Бывший футболист сборной России Юрий Жирков высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: РПЛ