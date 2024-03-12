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Шалимов: не думаю, что “Краснодар” сейчас уволит Ивича

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Известный российский специалист Игорь Шалимов отреагировал на слухи о возможном увольнении тренера “Краснодара” Владимира Ивича.
Фото: ФК "Краснодар"
– Если сейчас результата не будет в дальнейшем, то будут вскрываться все эти истории, которые некомфортны президенту. Не думаю, что сейчас Ивича [уволят].

Ранее в СМИ появилась информация о том, что “Краснодар” может уволить Владимира Ивича с поста главного тренера команды. Кроме того, по данным инсайдера Ивана Карпова, Ивич претендует на роль наставника московского “Спартака”, который сейчас возглавляет Гильермо Абаскаль.

Источник: “Матч ТВ”

Шалимов Ивич Краснодар
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