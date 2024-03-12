– Если сейчас результата не будет в дальнейшем, то будут вскрываться все эти истории, которые некомфортны президенту. Не думаю, что сейчас Ивича [уволят].
Ранее в СМИ появилась информация о том, что “Краснодар” может уволить Владимира Ивича с поста главного тренера команды. Кроме того, по данным инсайдера Ивана Карпова, Ивич претендует на роль наставника московского “Спартака”, который сейчас возглавляет Гильермо Абаскаль.
Источник: “Матч ТВ”
Шалимов: не думаю, что “Краснодар” сейчас уволит Ивича
Известный российский специалист Игорь Шалимов отреагировал на слухи о возможном увольнении тренера “Краснодара” Владимира Ивича.
Фото: ФК "Краснодар"