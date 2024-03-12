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Агент Сафонов: не представляю, как Ивич может перейти в "Спартак". Это как командиру бросить свой полк

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Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал слухи, что наставник "Краснодара" Владимир Ивич может сменить Гильермо Абаскаля на посту главного тренера московского "Спартака".
Фото: Getty Images
"Не представляю, как Ивич может перейти в "Спартак". У него есть контрактные обязательства. Это и самого тренера не красит. Это как командиру бросить свой полк. Все-таки "Краснодар" борется за медали", - цитирует Сафонова Legalbet.

Напомним, ранее сообщилось о том, что главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич может занять аналогичную должность в московском "Спартаке", сменив нынешнего наставника "красно-белых" Гильермо Абаскаля.

"Краснодар" под руководством Ивича занимает второе место по итогам 20 сыгранных туров российской Премьер-лиги. "Быки" набрали 39 очков и отстают от лидирующего "Зенита" на один балл. "Спартак" с 31 очком располагается на шестой позиции в турнирной таблице.

Ивич Краснодар Спартак
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