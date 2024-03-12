- Если бы не глупейшее удаление Харина, то неизвестно, чем бы закончился матч с "Динамо". Бело-голубые с "Локомотивом" выглядели очень ярко, но "Ахмат" был удивителен. Я увидел, что они настолько хороши, что вряд ли будут бороться за выживание, им не о чем беспокоиться. Команда хорошо выглядела, играя практически тайм в меньшинстве, ни грамма не уступили, - цитирует Григоряна Metaratings.ru.
Матч 20 тура Российской премьер-лиги "Динамо" - "Ахмат" завершился победой московского клуба со счётом 2:0. На 39 минуте счёт открыл дальним ударом опорный хавбек бело-голубых Луис Чавес, на 62 минуте нападающий Константин Тюкавин забил второй мяч своей команды. В концовке первого тайма при счёте 1:0 в течение нескольких минут получил две жёлтые карточки и был удалён с поля правый полузащитник "Ахмата" Евгений Харин.
Григорян: "Ахмат" вряд ли будет бороться за выживание. Ни грамма не уступили "Динамо", играя тайм в меньшинстве
Экс-главный тренер "Анжи", "Тамбова" и "Кубани" Александр Григорян высказался об игре грозненского "Ахмата" в выездном матче 20 тура РПЛ против московского "Динамо" (0:2).
Фото: ФК "Динамо"